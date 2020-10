Parigi è zona rossa, ma i parigini non tollerano più le restrizioni che limitano la socialità (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parigi è zona "scarlatta", penultimo gradino di allerta - La città di Parigi e la sua banlieue hanno superato tutti e 3 i limiti fissati dalle autorità sanitarie per le zone rosse ed entra in zona ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020)"scarlatta", penultimo gradino di allerta - La città die la sua banlieue hanno superato tutti e 3 i limiti fissati dalle autorità sanitarie per le zone rosse ed entra in...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus, Parigi dal 5 ottobre diventa zona di massima allerta - eziomauro : Coronavirus nel mondo, Parigi diventa zona di 'massima allerta'. Nove quartieri di New York in lock… - Corriere : Parigi, da martedì «zona scarlatta»: per 15 giorni bar chiusi, limiti ai ristoranti - Gattina721 : RT @luisaloffredo28: #Coronavirus, #Parigi è zona di massima allerta: dai ristoranti ai bar tutte le limitazioni in città. 'Frenare ora o g… - ImpieriFilippo : RT @rtl1025: ?? Il prefetto di polizia ha confermato che a #Parigi, ormai zona di massima allerta, i bar saranno chiusi da domani per 15 gio… -