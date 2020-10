"Ora la prendo per le gambe e...". La frase choc di Zorzi al Gf Vip - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo l'ironia sul coming out di Garko e gli insulti a Lorella Cuccarini, Tommaso Zorzi usa parole violente contro Franceska Pepe: è rivolta sui social Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello, siprattutto per l'ampio bacino di fan di cui godeva già prima di varcare la porta rossa. Giovane influencer con centinaia di migliaia di follower, il ragazzo sui social è molto seguito perché da alcuni è considerato un personaggio schietto e genuino, soprattutto perché lancia spesso shade contro altri personaggi noti. Questa sua peculiarità da un lato gli ha fruttato molti follower ma, dall'altra, gli ha generato molta antipatia, tanto che c'è chi non esita a considerarlo un hater, senza troppi complimenti. Nella Casa ha ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo l'ironia sul coming out di Garko e gli insulti a Lorella Cuccarini, Tommasousa parole violente contro Franceska Pepe: è rivolta sui social Tommasoè uno dei personaggi più amati di questa edizione del Grande Fratello, siprattutto per l'ampio bacino di fan di cui godeva già prima di varcare la porta rossa. Giovane influencer con centinaia di migliaia di follower, il ragazzo sui social è molto seguito perché da alcuni è considerato un personaggio schietto e genuino, soprattutto perché lancia spesso shade contro altri personaggi noti. Questa sua peculiarità da un lato gli ha fruttato molti follower ma, dall'altra, gli ha generato molta antipatia, tanto che c'è chi non esita a considerarlo un hater, senza troppi complimenti. Nella Casa ha ...

OLBIA. «Ho avuto paura per la mia vita, mi hanno aggredito in tre, se non avessi reagito mi avrebbero ammazzato. Speravo la smettessero di picchiarmi quando ho tirato fuori la pattadese, ma ...

Parco letterario, via ai finanziamenti

Un progetto ambizioso, fortemente voluto dal Comune e dalla fondazione “Salvatore Cambosu”, che ora sta prendendo corpo grazie ai finanziamenti provenienti dalla Regione . Il tutto all’interno del ...

