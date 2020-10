Nagorno-Karabakh, accuse e attacchi missilistici. Il conflitto rischia d’allargarsi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il conflitto tra Armenia e Azerbaigian sul Nagorno Karabakh s'incattivisce sempre più in un contesto internazionale che vede impegnate - in chiaro e in controluce - potenze regionali di importanza globale, quali la Russia e la Turchia. Oggi ufficiali armeni hanno dato notizia di attacchi missilistici azeri nei confronti di Stepanakert, la capitale della provincia separatista del Nagorno Karabakh, dopo che da Baku è arrivata l'accusa nei confronti delle forze dell'Armenia di aver lanciato attacchi contro diverse località del territorio azero, compresa la città di Ganja, che è la seconda del paese.Erevan, dal canto suo, ha smentito che tali attacchi siano partiti dal teritorio armeno, sostenendo che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Iltra Armenia e Azerbaigian suls'incattivisce sempre più in un contesto internazionale che vede impegnate - in chiaro e in controluce - potenze regionali di importanza globale, quali la Russia e la Turchia. Oggi ufficiali armeni hanno dato notizia diazeri nei confronti di Stepanakert, la capitale della provincia separatista del, dopo che da Baku è arrivata l'accusa nei confronti delle forze dell'Armenia di aver lanciatocontro diverse località del territorio azero, compresa la città di Ganja, che è la seconda del paese.Erevan, dal canto suo, ha smentito che talisiano partiti dal teritorio armeno, sostenendo che ...

