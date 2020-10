Milan, Rudiger in vantaggio su Kabak: valutazioni in corso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Milan valuta le opzioni per la propria difesa e al momento Antonio Rudiger è una pista una pista più praticabile rispetto a Ozan Kabak. Il Milan continua a lavorare per l’acquisto di un difensore centrale. Secondo le ultime ricostruzioni di calciomercato.com. Antonio Rudiger del Chelsea rappresenta una pista più praticabile rispetto a Ozan Kabak dello Schalke 04. Il tedesco può arrivare in prestito secco mentre per il turco lo Schalke 04 non abbassa le proprie pretese per la cessione a titolo definitivo (25 milioni). Continuano le valutazioni da parte della dirigenza e non sono da escludere dei nomi a sorpresa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilvaluta le opzioni per la propria difesa e al momento Antonioè una pista una pista più praticabile rispetto a Ozan. Ilcontinua a lavorare per l’acquisto di un difensore centrale. Secondo le ultime ricostruzioni di calciomercato.com. Antoniodel Chelsea rappresenta una pista più praticabile rispetto a Ozandello Schalke 04. Il tedesco può arrivare in prestito secco mentre per il turco lo Schalke 04 non abbassa le proprie pretese per la cessione a titolo definitivo (25 milioni). Continuano leda parte della dirigenza e non sono da escludere dei nomi a sorpresa. Leggi su Calcionews24.com

