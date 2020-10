L'emergenza non serve a nulla. Sabino Cassese disintegra Conte (Di lunedì 5 ottobre 2020) emergenza o incapacità? Se lo chiede il costituzionalista Sabino Cassese ospite di Omnibus su La7. "Proroga dell'emergenza o dell'incapacità? - domanda Cassese - Non c'è nessuna emergenza visto che la situazione che stiamo vivendo era prevista da mesi. Tutti sapevano che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi perché la vita è ricominciata e il virus circola. Insomma dichiarare uno stato di emergenza non serve a nulla ed è eccessivo. serve solo perché nello Stato c'è impotenza ad affrontare rapidamente i problemi ordinari. Tanti altri Paesi del mondo, infatti, non hanno dichiarato nessuno stato di emergenza. In altre parole si tratta di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020)o incapacità? Se lo chiede il costituzionalistaospite di Omnibus su La7. "Proroga dell'o dell'incapacità? - domanda- Non c'è nessunavisto che la situazione che stiamo vivendo era prevista da mesi. Tutti sapevano che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi perché la vita è ricominciata e il virus circola. Insomma dichiarare uno stato dinoned è eccessivo.solo perché nello Stato c'è impotenza ad affrontare rapidamente i problemi ordinari. Tanti altri Paesi del mondo, infatti, non hanno dichiarato nessuno stato di. In altre parole si tratta di ...

Se lo chiede il costituzionalista Sabino Cassese ospite di Omnibus su La7. "Proroga dell'emergenza o dell'incapacità? - domanda Cassese - Non c'è nessuna emergenza visto che la situazione che stiamo ...

