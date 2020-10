La manovra di Gualtieri: giù le tasse e via i sussidi dannosi per l’ambiente, ma il debito pubblico esplode (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “I fondi del Next generation Eu consentiranno spazi fiscali per far entrare a regime la riforma fiscale con la quale il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, soprattutto per i redditi medi e medio-bassi. La riforma fiscale si finanzierà strutturalmente con il contrasto all’evasione fiscale e con una riforma del sistema delle detrazioni e dalla tassazione ambientale“. E’ quanto si legge nella bozza della Nadef, all’ordine del giorno del Cdm di stasera e in possesso della Dire. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “I fondi del Next generation Eu consentiranno spazi fiscali per far entrare a regime la riforma fiscale con la quale il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, soprattutto per i redditi medi e medio-bassi. La riforma fiscale si finanzierà strutturalmente con il contrasto all’evasione fiscale e con una riforma del sistema delle detrazioni e dalla tassazione ambientale“. E’ quanto si legge nella bozza della Nadef, all’ordine del giorno del Cdm di stasera e in possesso della Dire.

