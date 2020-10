Jessica Alba | Credo di non aver avuto una sola recensione positiva in tutta la carriera

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 ottobre 2020)contro la critica, l'attrice parla delle numerose recensioni negative ricevute esprimendo il suo punto di vista al riguardo.è apparsa in molti film popolari nel corso della sua, da Sin City a I Fantastici Quattro, ma ammette di noncollezionato molte recensioni negative, anzi, forse non ne ha ricevuto nessuna. Facendo un bilancio della suacinematografica,ha confessato a Sean Evans di First We Feast on Hot Ones di essere avvezza alle critiche negative e di conoscere la ragione di tanto accanimento: "Nondimai ricevuto unanel corso della mia ...