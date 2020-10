Giulia De Lellis si mostra demotivata: “Ogni cura sembra fallire…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua a persistere il problema che da tempo si porta dietro Giulia De Lellis. Non le dà pace nonostante abbia provato di tutto per cercare di porre fine a questo marchio che ormai porta la giovane influencer a ricorrere ad ogni tipo di trattamento. L’acne che ha, una forma più aggressiva delle solite bolle, sembra non voler proprio passare, anzi peggiora ogni giorno di più. Questa mattina infatti, si è esposta di nuovo sfogandosi con i suoi fan di come questa situazione la faccia sentire. Giulia De Lellis si mostra demotivata Di questi tempi apparire sempre al massimo, senza brufoli e imperfezioni è all’ordine del giorno, ma sappiamo perfettamente tutti quanto non ci sia niente di più falso di questo. A parlarne ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua a persistere il problema che da tempo si porta dietroDe. Non le dà pace nonostante abbia provato di tutto per cercare di porre fine a questo marchio che ormai porta la giovane influencer a ricorrere ad ogni tipo di trattamento. L’acne che ha, una forma più aggressiva delle solite bolle,non voler proprio passare, anzi peggiora ogni giorno di più. Questa mattina infatti, si è esposta di nuovo sfogandosi con i suoi fan di come questa situazione la faccia sentire.DesiDi questi tempi apparire sempre al massimo, senza brufoli e imperfezioni è all’ordine del giorno, ma sappiamo perfettamente tutti quanto non ci sia niente di più falso di questo. A parlarne ...

