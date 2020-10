Genoa, Faggiano: «Alcune cessioni frenate dal Covid. Juve-Napoli? Noi siamo andati a giocare..» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la chiusura del calciomercato. Queste le parole del ds rossoblù Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la chiusura del calciomercato. Queste le sue parole. cessioni – «Tanti calciatori che dovevano uscire non sono potuti andare via per via del Covid-19. Dobbiamo rivedere qualcosa perchè non è giusto così. Penso che la Federazione stia rivedendo qualcosa». Juve-Napoli – «Posso dare un giudizio su Napoli-Genoa. Avevamo un aereo alle 6 da Genova, avevamo saputo di qualche situazione che non andava. Abbiamo chiesto se potevamo fare i tamponi a Napoli entro le 11 per sapere il risultato, e non ci era stato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Danieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la chiusura del calciomercato. Queste le parole del ds rossoblù Danieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la chiusura del calciomercato. Queste le sue parole.– «Tanti calciatori che dovevano uscire non sono potuti andare via per via del-19. Dobbiamo rivedere qualcosa perchè non è giusto così. Penso che la Federazione stia rivedendo qualcosa».– «Posso dare un giudizio su. Avevamo un aereo alle 6 da Genova, avevamo saputo di qualche situazione che non andava. Abbiamo chiesto se potevamo fare i tamponi aentro le 11 per sapere il risultato, e non ci era stato ...

