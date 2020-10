Follia sul bus: adolescente senza mascherina viene aggredita da un uomo che prova a calciarle la faccia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scene di Follia all’interno di un bus britannico dopo l’ingresso di un’adolescente senza mascherina: un uomo le ha quasi calciato la faccia. Che il coronavirus abbia cambiato i piani di molte persone e costretto tutti a prendere accorgimenti più accorti per il bene proprio e degli altri è un dato di fatto. E’ altrettanto vero … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scene diall’interno di un bus britannico dopo l’ingresso di un’: unle ha quasi calciato la. Che il coronavirus abbia cambiato i piani di molte persone e costretto tutti a prendere accorgimenti più accorti per il bene proprio e degli altri è un dato di fatto. E’ altrettanto vero … L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

MariMario1 : RT @WCostituzione: @ultimenotizie '- pattugliamenti contro gli assembramenti' = assembramenti contro gli assembramenti. '- mascherina all'a… - NazarioParisi : @italiadati @garbino Tassi negativi sono tutto tranne che una notizia allegra. È una distorsione del mercato non so… - alice_buoso : RT @jenniesjeans: Quest’anno non importa per chi tifi, chi odi, chi ti sta sul cazzo, chi adori alla follia. Sia fuori che dentro casa tutt… - MastyCatsy : RT @jenniesjeans: Quest’anno non importa per chi tifi, chi odi, chi ti sta sul cazzo, chi adori alla follia. Sia fuori che dentro casa tutt… - J3an_Tonic : RT @jenniesjeans: Quest’anno non importa per chi tifi, chi odi, chi ti sta sul cazzo, chi adori alla follia. Sia fuori che dentro casa tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia sul Follia sul bus: adolescente senza mascherina viene aggredita da un uomo che prova a calciarle la faccia NewNotizie Mondiali di kart a Lonato, pilota lancia l’alettone al rivale e lo aggredisce: è polemica

Mondiali di kart a Lonato, pilota lancia l’alettone al rivale e lo aggredisce: è polemica Un gesto di apparente follia, che sta indignando sportivi e non, è stato compiuto ieri sulla pista di kart a ...

Kart: follia e rissa a Lonato, la FIA apre un'inchiesta

Nella gara di ieri, Corberi ha scagliato un pezzo del suo mezzo sul tracciato per mettere K.O. Ippolito, reo di averlo buttato fuori con una collisione, poi lo ha aspettato al parco chiuso scatenando ...

Mondiali di kart a Lonato, pilota lancia l’alettone al rivale e lo aggredisce: è polemica Un gesto di apparente follia, che sta indignando sportivi e non, è stato compiuto ieri sulla pista di kart a ...Nella gara di ieri, Corberi ha scagliato un pezzo del suo mezzo sul tracciato per mettere K.O. Ippolito, reo di averlo buttato fuori con una collisione, poi lo ha aspettato al parco chiuso scatenando ...