Fauci sul giretto in Suv di Donald Trump: 'Non fatemi parlare che è meglio' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante da 4 giorni Donald Trump sia ricoverato perché manifesta sintomi da Covid-19, e non si riesce peraltro a capire quale sia la sua reale situazione di salute,, il presidente ha deciso di fare ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante da 4 giornisia ricoverato perché manifesta sintomi da Covid-19, e non si riesce peraltro a capire quale sia la sua reale situazione di salute,, il presidente ha deciso di fare ...

Prima in modo defilato, poi intervenendo alla conferenza stampa per rassicurare gli americani, Garibaldi è uscito dalla penombra di una vita da pneumologo di primo livello per diventare il volto delle ...

Fauci sul giretto in Suv di Donald Trump: "Non fatemi parlare che è meglio"

Il virologo della Casa Bianca aggiunge poi in modo generale: "Le linee guida indicano che è una persona che manifesta sintomi può uscire in modo sicuro dopo dieci giorni dall'insorgenza dei primi sint ...

