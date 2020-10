Elezioni comunali in Lombardia: al Pd 4 ballottaggi su 6, Peluffo: “Ora la regione è più contendibile” (Di lunedì 5 ottobre 2020) I ballottaggi in Lombardia confermano il momento positivo del centrosinistra, che vince in quattro sfide su sei, comprese le tre “battaglie campali” di Lecco, Corsico e Legnano. Dopo un primo turno che già aveva fatto capire come il vento spirasse in favore dell’area progressista, passato in vantaggio nel computo totale delle amministrazioni, il ritorno alle urne ha visto il PD e i suoi alleati vincere anche grazie ad alleanze basate più sulle circostanze locali che sullo scenario nazionale. Vediamo il dettaglio delle Elezioni amministrative in Lombardia. A Lecco, unico capoluogo al ballottaggio, Mauro Gattinoni compie una vera e propria impresa ribaltando il risultato del primo turno e superando Giuseppe Ciresa di appena 31 voti! Una vittoria tanto sofferta quanto ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Iinconfermano il momento positivo del centrosinistra, che vince in quattro sfide su sei, comprese le tre “battaglie campali” di Lecco, Corsico e Legnano. Dopo un primo turno che già aveva fatto capire come il vento spirasse in favore dell’area progressista, passato in vantaggio nel computo totale delle amministrazioni, il ritorno alle urne ha visto il PD e i suoi alleati vincere anche grazie ad alleanze basate più sulle circostanze locali che sullo scenario nazionale. Vediamo il dettaglio delleamministrative in. A Lecco, unico capoluogo alo, Mauro Gattinoni compie una vera e propria impresa ribaltando il risultato del primo turno e superando Giuseppe Ciresa di appena 31 voti! Una vittoria tanto sofferta quanto ...

