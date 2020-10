Dall’Inghilterra | Andersen al Fulham

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il difensore del Lione, Joachime Inghilterra per sostenere le visite mediche con il. Il calciatore, ex Sampdoria, giocherà così in Premier League. Ne hanno dato notizia questo mattina i media inglesi. Foto: Twitter ufficiale Samp L'articolo Dall’Inghilterra:alproviene da Alfredo Pedullà.