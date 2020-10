Covid in Trumpworld | il contagio continua Un Paese appeso al profilo Twitter del tycoon

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Prosegue l’effetto domino del coronavirus sul. L’ultima positiva illustre è Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca. Lo ha comunicato lei stessa, aggiungendo di non avere sintomi e di essere risultata negativa ai precedenti test tra giovedì e ieri, dopo la positività del presidente Donald Trump. La 32enne si aggiunge alla lista già lunga dei positivi tra i contratti stretti del presidente.I membri, attuali o passati, dell’amministrazione Trump risultati positivi al coronavirus sono: Hope Hicks, la più stretta collaboratrice del presidente, risultata positiva giovedì; Nicholas Luna, uno degli assistenti della Casa Bianca più vicini a Trump; Kellyanne Conway, ex consigliera della Casa Bianca, che ha dichiarato di essere risultata positiva venerdì e di riportare solo lievi sintomi.I ...

L'HuffPost

