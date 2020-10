Chi è Raquel Sànchez-Silva, l’ex moglie di Mario Biondo? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco chi è Raquel Sànchez-Silva, biografia, carriera e vita primava dell’ex moglie di Mario Biondo Raquel Sànchez-Silva è una conduttrice e giornalista spagnola, nota anche per essere stata la moglie di Mario Biondo. La conduttrice è nata a Plasencia il 13 gennaio 1973 a Plasencia, in Spagna. All’inizio della sua carriera ha lavorato per una televisione locale dopo essersi laureata l’Università Pontificia di Salamanca alla facoltà di giornalismo. Raquel ha poi lavorato per TeleMadrid, Canal + e Cuatro e Tele Cinco. Nel 2011, sul set del reality show Superviventes (versione spagnola dell’Isola dei famosi), ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco chi èSànchez-, biografia, carriera e vita primava dell’exdiSànchez-è una conduttrice e giornalista spagnola, nota anche per essere stata ladi. La conduttrice è nata a Plasencia il 13 gennaio 1973 a Plasencia, in Spagna. All’inizio della sua carriera ha lavorato per una televisione locale dopo essersi laureata l’Università Pontificia di Salamanca alla facoltà di giornalismo.ha poi lavorato per TeleMadrid, Canal + e Cuatro e Tele Cinco. Nel 2011, sul set del reality show Superviventes (versione spagnola dell’Isola dei famosi), ha ...

Conduttrice, giornalista e scrittrice di successo: ecco chi è Raquel Sànchez Silva, moglie di Mario Biondo morto suicida nel 2013. Biografia, carriera e curiosità della star spagnola.

