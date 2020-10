Chelsea, Abraham nei guai: indagato per una festa (Di lunedì 5 ottobre 2020) LONDRA - Tammy Abraham è finito nei guai. La Federazione inglese ha aperto un'indagine sull'attaccante del Chelsea per aver violato le norme anti-Covid. Come riporta il Sun , il calciatore classe '97 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) LONDRA - Tammyè finito nei. La Federazione inglese ha aperto un'indagine sull'attaccante delper aver violato le norme anti-Covid. Come riporta il Sun , il calciatore classe '97 ...

Advertising

sportface2016 : #Chelsea, #Abraham organizza festa con 20 persone: la Federazione inglese indaga - sportli26181512 : Chelsea, Abraham nei guai: indagato per una festa: La Federazione inglese ha aperto un'indagine sull'attaccante dei… - Karen__Green_ : RT @CB_Ignoranza: Chelsea-Crystal Palace, calcio di rigore per i blues. Tammy Abraham vuole assolutamente batterlo lui, ma capitan Azpilicu… - MM7XO : RT @CB_Ignoranza: Chelsea-Crystal Palace, calcio di rigore per i blues. Tammy Abraham vuole assolutamente batterlo lui, ma capitan Azpilicu… - EmilioOttonell1 : RT @CB_Ignoranza: Chelsea-Crystal Palace, calcio di rigore per i blues. Tammy Abraham vuole assolutamente batterlo lui, ma capitan Azpilicu… -