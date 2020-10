Can Yaman: l’attore turco sarà ospite dalla Toffanin a Verissimo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Grazie alla Soap Bitter Sweet l’Italia o meglio le Italiane hanno fatto conoscenza di Can Yaman, l’attore turco ormai diventato un sex symbol. In Questa Estate difficile per tutte le problematiche relative al lock-down l’attore ci ha fatto compagnia con una nuova soap chiamata Day Dreamer che ancora non è conclusa. Attualmente la soap non va in onda tutti i giorni, infatti lo spazio per poter concludere tutte le puntate è stato ridotto a soli due giorni: il Sabato e la Domenica. La notizia che farà sorridere le sue fan è che sabato 10 Ottobre 2020 sarà ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Leggi anche: Day Dreamer- Le ali del Sogno: la nuova soap opera turca Can Yaman: l’attore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) Grazie alla Soap Bitter Sweet l’Italia o meglio le Italiane hanno fatto conoscenza di Can, l’attoreormai diventato un sex symbol. In Questa Estate difficile per tutte le problematiche relative al lock-down l’attore ci ha fatto compagnia con una nuova soap chiamata Day Dreamer che ancora non è conclusa. Attualmente la soap non va in onda tutti i giorni, infatti lo spazio per poter concludere tutte le puntate è stato ridotto a soli due giorni: il Sabato e la Domenica. La notizia che farà sorridere le sue fan è che sabato 10 Ottobre 2020 saràda Silvianel salotto di. Leggi anche: Day Dreamer- Le ali del Sogno: la nuova soap opera turca Can: l’attore ...

