Calciomercato Napoli: Ciciretti va in prestito al Chievo, è ufficiale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ciciretti non è più un giocatore del Napoli: poco fa il Chievo Verona ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le sue prestazioni sportive con la formula del prestito che durerà fino al termine della stagione. La società azzurra si libera quindi di un esubero – uno di quelli che sarebbero rimasti fuori dalla rosa dei 25 – e alleggerisce ulteriormente il monte ingaggi in vista dell’annuncio di Bakayoko. Calciomercato Napoli: Ciciretti va in prestito al Chievo, è ufficiale Questo il comunicato del Chievo Verona: “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’SS Calcio Napoli a titolo ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)non è più un giocatore del: poco fa ilVerona ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le sue prestazioni sportive con la formula delche durerà fino al termine della stagione. La società azzurra si libera quindi di un esubero – uno di quelli che sarebbero rimasti fuori dalla rosa dei 25 – e alleggerisce ulteriormente il monte ingaggi in vista dell’annuncio di Bakayoko.va inal, èQuesto il comunicato delVerona: “L’A.C.Verona comunica di aver acquisito dall’SS Calcioa titolo ...

