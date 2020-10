Bozza Dpcm, chiusura anticipata: tremano bar e ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella Bozza del decreto c'è l'ipotesi delle 23, ma il governo prende tempo. Il coprifuoco terrorizza gli esercenti: si erano appena attrezzati Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelladel decreto c'è l'ipotesi delle 23, ma il governo prende tempo. Il coprifuoco terrorizza gli esercenti: si erano appena attrezzati

VotaSpartaco : @lucabattanta @jacopocoghe Il pattern è fisso. Un amministratore locale fa un'ordinanza restrittiva della libertà d… - Pier68Paolo : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, LA BOZZA DEL NUOVO DPCM: MASCHERINE ALL'APERTO, COPRIFUOCO E MEZZI PUBBLICI - georgethemarmot : Quando leggi della bozza di dpcm per la proroga dell'emergenza, dei mini lockdowns, delle mascherine obbligatorie a… - chiarapellegri9 : RT @lucabattanta: Con il nuovo DPCM di ottobre (in bozza trapelata non si sa come, come usualmente fanno)viste quantomeno le restrizioni su… - dar_casartelli : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, LA BOZZA DEL NUOVO DPCM: MASCHERINE ALL'APERTO, COPRIFUOCO E MEZZI PUBBLICI -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza Dpcm Bozza Dpcm, chiusura anticipata: tremano bar e ristoranti Quotidiano.net Bozza Dpcm, chiusura anticipata: tremano bar e ristoranti

Cioè alle 23, secondo le più ottimistiche bozze governative in circolazione ... ma pur sempre compagnia, ecco che il nuovo Dpcm (previsto per mercoledì) fa scendere il gelo sul comparto. Che poi il ...

Governo, la mascherina in pubblico torna obbligatoria.Multe fino a 3 mila euro

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. I numeri sono in aumentano e vista anche la situazione in paesi come Francia e Spagna, il governo ha deciso per una stretta, stringere le maglie per s ...

Cioè alle 23, secondo le più ottimistiche bozze governative in circolazione ... ma pur sempre compagnia, ecco che il nuovo Dpcm (previsto per mercoledì) fa scendere il gelo sul comparto. Che poi il ...L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. I numeri sono in aumentano e vista anche la situazione in paesi come Francia e Spagna, il governo ha deciso per una stretta, stringere le maglie per s ...