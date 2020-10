Asl Napoli 2: «Grave carenza se non fossimo intervenuti» (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Se a Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i tre positivi nel Napoli». Lo dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, ai microfoni di Radio 24, difendendo la scelta di sospendere la trasferta del Napoli a Torino. «Non sappiamo quanti ce ne saranno ancora (di positivi, … L'articolo Asl Napoli 2: «Grave carenza se non fossimo intervenuti» &eGrave; stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Se a Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i tre positivi nel». Lo dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL2 Nord, ai microfoni di Radio 24, difendendo la scelta di sospendere la trasferta dela Torino. «Non sappiamo quanti ce ne saranno ancora (di positivi, … L'articolo Asl2: «se non» &e; stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - capuanogio : Da quanto sta emergendo, la scelta di non partire per Torino è del #Napoli. Non dell’ASL Napoli 2 Nord #JuveNapoli - capuanogio : #Preziosi: “Sembra che sia stato il #Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me lo faccia dire,… - Duttale : @CalcioFinanza certo però che questi dell'asl di napoli sono proprio bravi d'altronde con i calciatori hanno ordina… - Virus1979C : @fasciarossa @simogattok @capuanogio la asl non andava contatta. ps il napoli non ha rispettato il protocollo. non… -