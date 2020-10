Vietri sul Mare, la minoranza chiede un consiglio comunale urgente (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei consiglieri di minoranza Maurizio Celenta, Antonietta Raimondi, Antonella Scannapieco e Alessio Serretiello. Apprendiamo, dagli organi di Stampa, che l’intero consiglio di Amministrazione della società Vietri Sviluppo ha rassegnato le dimissioni. Il Sindaco convochi ad horas un consiglio comunale: riferisca i motivi delle dimissioni del consiglio di Amministrazione spieghi perché non ha reso pubblici i compensi dei componenti del consiglio di Amministrazione e i compensi dei componenti degli altri organi sociali comunichi perché, nonostante le numerose richieste da noi protocollate, non ha inviato, alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei consiglieri diMaurizio Celenta, Antonietta Raimondi, Antonella Scannapieco e Alessio Serretiello. Apprendiamo, dagli organi di Stampa, che l’interodi Amministrazione della societàSviluppo ha rassegnato le dimissioni. Il Sindaco convochi ad horas un: riferisca i motivi delle dimissioni deldi Amministrazione spieghi perché non ha reso pubblici i compensi dei componenti deldi Amministrazione e i compensi dei componenti degli altri organi sociali comunichi perché, nonostante le numerose richieste da noi protocollate, non ha inviato, alla ...

