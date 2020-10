Usa | sparatoria a Sacramento | uccisa una bambina di 9 anni

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) Unadi 9e rimastanel corso di una, in California. La tragedia sarebbe avvenuta in un parco situato nel quartiere di Del Paso Heights. Feriti anche il padre, la madre e la sorellina di 6. È quanto riportato dai media americani. La donna versa in gravi condizioni, mentre laè stabile, così come il padre. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, Karl Chan, la famiglia si trovava nel parco quando un uomo armato ha fatto irruzione ed ha esploso i colpi contro di loro. L’uomo è poi fuggito e al momento si sono perse le sue tracce. Per ladi 9, che è morta sul posto, non c’è stato nulla da fare. ...