Una Vita anteprime dal 5 al 10 ottobre 2020 | Emilio con le spalle al muro

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 ottobre 2020) Le anticipazioni settimanali di Unavedono protagonisti delle prossime puntatee Cinta, infatti i due giovani cercheranno di trovare una soluzione per far ere al Pasamar il matrimonio con la figlia di Ledesma. Intanto Liberto, con l’aiuto degli amici, organizza una sorpresa per convincere Rosina a restare a calle Acacias. Inoltre Alfredo è sempre più sospettoso nei confronti di Genoveva e Felipe e inizierà a ricattare Marcia per sapere tutti i movimenti dell’avvocato. Cosa succederà nelle puntate Unain onda dal 5 al 10? Le anticipazioni Unadi lunedì 5vedono Cinta molto preoccupata per, vincolato da una promessa ...