Tutto confermato | El Shaarawy torna alla Roma Ecco i suoi numeri in giallorosso

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 ottobre 2020) Di nuovo, Stephan El, dopo un’assenza durata poco più di un anno. L’anticipazione è stata lanciata oggi, alle 14.48, da Gianluigi Longari per Sportitalia. Il Faraone arriverà in prestito dallo Shangai Shenhua. Un ritorno in maglia giallorossa, che Elha già indossato. Arrivato dal Milan a gennaio del 2016, dopo un’esperienza in prestito al Monaco, il Faraone ha giocato con laper tre anni e mezzo, durante i quali, tra tutte le competizioni, è sceso in campo in 139 occasioni, segnano 40 gol. Il primo all’esordio del 30 gennaio, nel 3-1 contro il Frosinone. Ora il bis nella Capitale, con la speranza che il tabellino possa arricchirsi ulteriormente. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...