Su Twitter la giurista Azzollini: «Stanno facendo diventare il protocollo Figc fonte suprema del diritto” (Di domenica 4 ottobre 2020) Su Twitter la giurista Vitalba Azzollini – di cui non abbiamo mai letto nulla di calcistico – si arma di santa pazienza e decide di trascorrere una domenica impartendo lezioni di giurisprudenza sul caso Napoli-Juventus. Lo fa sempre con riferimenti alla legge, riuscendo a dribblare abilmente i lemuri che ogni tanto provano a entrare nella contesa giuridica. Azzollini lavora in Consob e collabora con diverse testate come autrice di articoli giuridici. Davvero si pensa che nella gerarchia delle fonti il protocollo anti-COVID della Lega Calcio, mai recepito in un Dpcm o altro, prevalga sull’atto di isolamento dell’autorità sanitaria, peraltro obbligata ad adottarlo in base a una ordinanza del ministero della Salute?#JuveNapoli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) SulaVitalba– di cui non abbiamo mai letto nulla di calcistico – si arma di santa pazienza e decide di trascorrere una domenica impartendo lezioni di giurisprudenza sul caso Napoli-Juventus. Lo fa sempre con riferimenti alla legge, riuscendo a dribblare abilmente i lemuri che ogni tanto provano a entrare nella contesa giuridica.lavora in Consob e collabora con diverse testate come autrice di articoli giuridici. Davvero si pensa che nella gerarchia delle fonti ilanti-COVID della Lega Calcio, mai recepito in un Dpcm o altro, prevalga sull’atto di isolamento dell’autorità sanitaria, peraltro obbligata ad adottarlo in base a una ordinanza del ministero della Salute?#JuveNapoli ...

napolista : Su Twitter la giurista Azzollini: «Stanno facendo diventare il protocollo Figc fonte suprema del diritto” La funzi… - Maurizio62 : @albertconvert @UtherPe Se i giocatori del Napoli partono, come succederebbe a me o Lei, se uscissimo da una quaran… - francescovitel4 : @stini76 @Skysurfer72 @lipagush @annatrieste non sono un giurista ma da quello che leggo è così - FrancescoCoccoT : RT @FranzvonFlach90: No, e lo dico da giurista studioso. - FranzvonFlach90 : No, e lo dico da giurista studioso. -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter giurista Su Twitter la giurista Azzollini: «Stanno facendo diventare il protocollo Figc fonte suprema del diritto” - ilNapolista ilnapolista LETTERA/ “Amy Coney Barrett, ecco chi è davvero la giurista che ho conosciuto”

Caro direttore,. ho appreso con gioia della nomina da parte del presidente Usa Donald Trump di Amy Coney Barrett come giudice della Corte suprema degli Stati Uniti. La Corte suprema ha negli Usa il do ...

Caro direttore,. ho appreso con gioia della nomina da parte del presidente Usa Donald Trump di Amy Coney Barrett come giudice della Corte suprema degli Stati Uniti. La Corte suprema ha negli Usa il do ...