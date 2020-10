Piccinini su Juve-Napoli: «La malattia non è colpa, forse alcune regole del calcio vanno riviste» (Di domenica 4 ottobre 2020) Lunga discussione a Sky sulla situazione surreale che si è venuta a creare per Juve-Napoli, il Napoli non è partito per divieto dell’Asl che ha posto la squadra in isolamento a seguito della positività di due di loro, mentre la Lega ha confermato che la partita si poteva disputare e quindi adesso si attende che venga dato il 3-0 a tavolino. Piccinini commenta «La malattia non è una colpa, forse alcune regole della lega non sono fatte bene. forse vanno riscritti alcuni regolamenti e alcuni protocolli. Vorrei che i vertici del calcio spiegassero perché se è capitato una volta che ci sono dei giocatori positivi dalla seconda volta si ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Lunga discussione a Sky sulla situazione surreale che si è venuta a creare per, ilnon è partito per divieto dell’Asl che ha posto la squadra in isolamento a seguito della positività di due di loro, mentre la Lega ha confermato che la partita si poteva disputare e quindi adesso si attende che venga dato il 3-0 a tavolino.commenta «Lanon è unadella lega non sono fatte bene.riscritti alcuni regolamenti e alcuni protocolli. Vorrei che i vertici delspiegassero perché se è capitato una volta che ci sono dei giocatori positivi dalla seconda volta si ...

Ultime Notizie dalla rete : Piccinini Juve Piccinini contesta: «La malattia non può essere una colpa. I vertici del calcio…» Juventus News 24 Piccinini: “Difficile prendere decisioni, ma bisogna rivedere la regola del 3-0 a tavolino”

Sandro Piccinini, giornalista e opinionista, è intervenuto a Sky Calcio Show e ha parlato della gara Juventus-Napoli, in programma stasera che non si giocherà per la mancata presenza della squadra ...

