Palermo, Boscaglia non ci sta: chiesti rinforzi a centrocampo e in attacco. Sagramola e Castagnini… (Di domenica 4 ottobre 2020) Roberto Boscaglia chiede rinforzi.Preso atto delle mancanze e delle lacune di questa squadra - che ha steccato la prima di campionato contro il Teramo -, il tecnico originario di Gela si aspetta almeno altre due-tre pedine che possano andare a completare l'organico. D'altra parte, nella lista da presentare alla Lega compaiono ancora ben quattro slot libere. Attualmente, il reparto più in deficit è senza ombra di dubbio il centrocampo "dove i rosa hanno solamente quattro elementi. Tra questi, Martin appare decisamente indietro nelle gerarchie e Broh non è ancora in condizione, come ammesso dallo stesso Boscaglia", scrive il 'Giornale di Sicilia'.Ragion per cui, in viale del Fante, si continua a tenere sotto osservazione la situazione di Trapani, con l'ormai probabile svincolo di Gregorio ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Robertochiede.Preso atto delle mancanze e delle lacune di questa squadra - che ha steccato la prima di campionato contro il Teramo -, il tecnico originario di Gela si aspetta almeno altre due-tre pedine che possano andare a completare l'organico. D'altra parte, nella lista da presentare alla Lega compaiono ancora ben quattro slot libere. Attualmente, il reparto più in deficit è senza ombra di dubbio il"dove i rosa hanno solamente quattro elementi. Tra questi, Martin appare decisamente indietro nelle gerarchie e Broh non è ancora in condizione, come ammesso dallo stesso", scrive il 'Giornale di Sicilia'.Ragion per cui, in viale del Fante, si continua a tenere sotto osservazione la situazione di Trapani, con l'ormai probabile svincolo di Gregorio ...

