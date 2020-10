Lazio-Inter | Conte | “Buona prestazione Gol loro nel nostro miglior momento”

(Di domenica 4 ottobre 2020) Antonionel post partita di, match della terza giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonioal termine del match pareggiato contro laper 1 a 1 e valevole per la terza giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’ ‘Olimpico’ ai microfoni di DAZN. Un commento sulla partita?Abbiamo preso gol nel momentoe, stavamo dominando la partita, abbiamo creato occasioni importanti per chiuderla: è stata brava lacon un’azione atipica attaccando l’area con tanti uomini. Il gol ci ha tolto qualche certezza. Poi abbiamo ripreso a giocare e cercare di fare gol, c’è stato il palo clamoroso: continuiamo a lavorare. ...

Inter : ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro

Al termine di Lazio-Inter arrivano come di consueto le pagelle del nostro direttore Guido De Angelis, che dà i suoi giudizi ai protagonisti del match tra le fila dei biancocelesti. STRAKOSHA 5 – Per ...Serie A: Lazio-Inter un punto a testa nella partita più attesa del pomeriggio. Grande ritmo ma anche nervosismo come dimostrano i rossi a Immobile e Sensi Lazio-Inter sarà la partita dei rimpianti, ...