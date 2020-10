Juventus Napoli, la PEC di De Laurentiis: «Partenza vieterebbe norme statuali» (Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco la PEC inviata da Aurelio De Laurentiis inviata alla Juventus, alla Lega Serie A, FIGC e Giudice Sportivo: la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe comunicato a Juve, Lega Serie A, FIGC e Giudice Sportivo i motivi della mancata Partenza per Torino. Ecco la PEC riportata da Il Corriere dello Sport. «Appare evidente che la Partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori». Juventus Napoli LIVE: gli aggiornamenti sulla situazione in tempo reale Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco la PEC inviata da Aurelio Deinviata alla, alla Lega Serie A, FIGC e Giudice Sportivo: la posizione del presidente Aurelio Deavrebbe comunicato a Juve, Lega Serie A, FIGC e Giudice Sportivo i motivi della mancataper Torino. Ecco la PEC riportata da Il Corriere dello Sport. «Appare evidente che ladella squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigentiin materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori».LIVE: gli aggiornamenti sulla situazione in tempo reale Leggi ...

