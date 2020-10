Juve-Napoli può mettere fine al campionato: il rinvio sarebbe un precedente che renderebbe impossibile terminare in tempo per Europei (Di domenica 4 ottobre 2020) Giocare sempre, praticamente in qualsiasi condizione, anche se ci sono positivi in squadra, finché restano almeno 13 calciatori. Perché il calcio è schiavo dei suoi stessi calendari e non si può fermare. È la ragione per cui Juventus-Napoli, ancora in calendario per stasera alle 20.45 a Torino, almeno sulla carta, non è più solo una partita: è diventata un caso diplomatico, una questione sanitaria, da cui dipendono le sorti di tutto il campionato. Ieri il Napoli non è partito per Torino. Lo ha fermato la Asl che ha disposto l’isolamento fiduciario. Sembrava inevitabile rinviare la gara. La Lega Calcio, però, non l’ha fatto: dopo ore di silenzio che nascondono tensione, telefonate incrociate fra club e istituzioni, tentativi fin qui inutili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Giocare sempre, praticamente in qualsiasi condizione, anche se ci sono positivi in squadra, finché restano almeno 13 calciatori. Perché il calcio è schiavo dei suoi stessi calendari e non si può fermare. È la ragione per cuintus-, ancora in calendario per stasera alle 20.45 a Torino, almeno sulla carta, non è più solo una partita: è diventata un caso diplomatico, una questione sanitaria, da cui dipendono le sorti di tutto il. Ieri ilnon è partito per Torino. Lo ha fermato la Asl che ha disposto l’isolamento fiduciario. Sembrava inevitabile rinviare la gara. La Lega Calcio, però, non l’ha fatto: dopo ore di silenzio che nascondono tensione, telefonate incrociate fra club e istituzioni, tentativi fin qui inutili ...

