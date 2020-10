I campi rom sono una fabbrica di malessere. Per superarli servono attività d’accompagnamento (Di domenica 4 ottobre 2020) Fadìla ha 32 anni. Nel campo rom c’è nata e lì sono nati anche i suoi genitori. Ieri ha ricevuto le chiavi della nuova casa popolare. Negli ultimi due anni tanti suoi parenti sono passati dal campo alla casa popolare. E sono felici. Anche Fadìla, ieri era felice. Adesso invece è in preda a una crisi di panico e alla fine ha deciso: getterà quelle chiavi nella spazzatura perché il campo non è solo la sua casa, la sua vita, la sua protezione, la sua maledizione, il suo cibo, il suo amore, il suo destino. È anche la sua catena. È la vicenda di Fadìla a metterci davanti il combattimento di numerose famiglie che per anni hanno abitato le baraccopoli rom nel passare ad una casa. Se oggi Ervin Goffman fosse ancora vivo ed abitasse a Roma, avrebbe probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Fadìla ha 32 anni. Nel campo rom c’è nata e lìnati anche i suoi genitori. Ieri ha ricevuto le chiavi della nuova casa popolare. Negli ultimi due anni tanti suoi parentipassati dal campo alla casa popolare. Efelici. Anche Fadìla, ieri era felice. Adesso invece è in preda a una crisi di panico e alla fine ha deciso: getterà quelle chiavi nella spazzatura perché il campo non è solo la sua casa, la sua vita, la sua protezione, la sua maledizione, il suo cibo, il suo amore, il suo destino. È anche la sua catena. È la vicenda di Fadìla a metterci davanti il combattimento di numerose famiglie che per anni hanno abitato le baraccopoli rom nel passare ad una casa. Se oggi Ervin Goffman fosse ancora vivo ed abitasse a Roma, avrebbe probabilmente ...

