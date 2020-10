Elisabetta Gregoraci ha tradito Briatore? L’ex Francesco Bettuzzi nega i gossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prima intervista televisiva per Francesco Bettuzzi, l’imprenditore che per più di due anni è stato paparazzato accanto ad Elisabetta Gregoraci. Dopo un silenzio durato anni l’uomo si è finalmente sbottonato a Live-Non è la d’Urso. Bettuzzi ha voluto smentire gli ultimi gossip sul suo conto. Qualche giorno fa a Pomeriggio 5 si era parlato di … L'articolo Elisabetta Gregoraci ha tradito Briatore? L’ex Francesco Bettuzzi nega i gossip proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prima intervista televisiva per, l’imprenditore che per più di due anni è stato paparazzato accanto ad. Dopo un silenzio durato anni l’uomo si è finalmente sbottonato a Live-Non è la d’Urso.ha voluto smentire gli ultimisul suo conto. Qualche giorno fa a Pomeriggio 5 si era parlato di … L'articoloha? L’exproviene dae Tv.

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - Emanuele4Music : Francesco Bettuzzi, ex fidanzato Elisabetta Gregoraci a Live Non è la D’Urso: “3 anni d’amore” | Video Mediaset… - gnustefani : Elisabetta Gregoraci che con tutti i soldi che avrebbe non ha cancellato il tatuaggio incrimante dal braccio e tutt… - gossipblogit : Elisabetta Gregoraci, l'ex fidanzato Francesco Bettuzzi: 'Ha bisogno d'amore' (video) - noncistodentro_ : @zappavignaFra Sono super d'accordo e condivido devono imparare a conoscere Elisabetta e non fermarsi alla gregoraci -