Conte | «Questa partita fa capire che siamo sulla strada giusta Su Juve-Napoli…»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la dell'Inter contro la Lazio. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la dell'Inter contro la Lazio. Queste le parole del tecnico nerazzurro. MATCH – «partita da due volti? Sicuramente abbiamo preso gol nel momento migliore. Stavamo dominando la partita, creando occasioni fin da subito per congelare la partita. È stata brava la Lazio a pareggiare con un'azione tipica loro, hanno trovato il gol che ci ha tolto qualche certezza ma dopo abbiamo ripreso a giocare e provare a fare gol. Continuiamo a lavorare, c'è soddisfazione per essere venuti all'Olimpico a giocare in Questa maniera contro la Lazio».

