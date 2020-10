Call of Duty Modern Warfare su PC è incredibilmente titanico e gli SSD da 256GB sono ormai inutilizzabili (Di domenica 4 ottobre 2020) Call of Duty Modern Warfare è sicuramente uno dei giochi più grandi di questa generazione, ma non stiamo parlando della mole di contenuti o del suo valore ludico: molto schiettamente, ci stiamo riferendo alle dimensioni dei suoi file.Fino a poco tempo fa, il titolo aveva raggiunto l'imponente stazza di 200GB, già essa molto importante, ma questo era prima dei recenti aggiornamenti, alcuni dei quali toccavano perfino i 50GB. Oggi, dopo svariati update "ciccioni", siamo finalmente arrivati al punto in cui un SSD da 256GB non è più sufficiente a contenere il titolo Activision.Come testimonia l'utente BattleNonSense su Twitter, il suo Call of Duty Modern Warfare su PC, installato su un SSD da ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 ottobre 2020)ofè sicuramente uno dei giochi più grandi di questa generazione, ma non stiamo parlando della mole di contenuti o del suo valore ludico: molto schiettamente, ci stiamo riferendo alle dimensioni dei suoi file.Fino a poco tempo fa, il titolo aveva raggiunto l'imponente stazza di 200GB, già essa molto importante, ma questo era prima dei recenti aggiornamenti, alcuni dei quali toccavano perfino i 50GB. Oggi, dopo svariati update "ciccioni", siamo finalmente arrivati al punto in cui un SSD danon è più sufficiente a contenere il titolo Activision.Come testimonia l'utente BattleNonSense su Twitter, il suoofsu PC, installato su un SSD da ...

