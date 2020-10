Baci e lacrime, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritrovano. Emozioni forti a Ballando con le stelle (Di domenica 4 ottobre 2020) Emozioni, un Bacio e lacrime a Ballando con le stelle. Nella terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci colpisce l'intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, di nuovo insieme dopo il ricovero in ospedale al Gemelli di Roma per un'appendicite fulminante del maestro. I due si sono esibiti in un valzer trascinante e sensuale, al termine del quale Raimondo ha Baciato la partner e si è commosso davanti ai giudici di Ballando. "Adesso sto molto bene e sono pronto a ricominciare", ha detto. Sui social intanto è scoppiata la standing ovation virtuale per l'esibizione, con Elisa Isoardi che ha stupito per ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020), uno econ le. Nella terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci colpisce l'intesa tra, di nuovo insieme dopo il ricovero in ospedale al Gemelli di Roma per un'appendicite fulminante del maestro. I due si sono esibiti in un valzer trascinante e sensuale, al termine del qualehaato la partner e si è commosso davanti ai giudici di. "Adesso sto molto bene e sono pronto a ricominciare", ha detto. Sui social intanto è scoppiata la standing ovation virtuale per l'esibizione, conche ha stupito per ...

