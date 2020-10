Yuki Tsunoda: passaggio da F2 a F1 in bilico? (Di sabato 3 ottobre 2020) Yuki Tsunoda – Photo Credit: Google Il giovane pilota giapponese Yuki Tsunoda potrebbe passare già il prossimo anno alla categoria regina dietro al volante di AlphaTauri. Un salto di qualità non indifferente per il nipponico approdato solo quest’anno in Formula 2, ma le cose potrebbero cambiare se nel 2021 Honda si ritirerà… Yuki Tsunoda, futuro immediato in F1? Secondo le ultime indiscrezioni riguardanti Red Bull e Honda, quest’ultima sarebbe intenzionata ad abbandonare il Circus nel 2021. Una notizia che lascia la scuderia austriaca e AlphaTauri senza un motore per i prossimi anni. Ma al di là di tutto ciò, Tsunoda dovrebbe salire a bordo di una vettura di Formula 1 in occasione dell’ultimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020)– Photo Credit: Google Il giovane pilota giapponesepotrebbe passare già il prossimo anno alla categoria regina dietro al volante di AlphaTauri. Un salto di qualità non indifferente per il nipponico approdato solo quest’anno in Formula 2, ma le cose potrebbero cambiare se nel 2021 Honda si ritirerà…, futuro immediato in F1? Secondo le ultime indiscrezioni riguardanti Red Bull e Honda, quest’ultima sarebbe intenzionata ad abbandonare il Circus nel 2021. Una notizia che lascia la scuderia austriaca e AlphaTauri senza un motore per i prossimi anni. Ma al di là di tutto ciò,dovrebbe salire a bordo di una vettura di Formula 1 in occasione dell’ultimo ...

Il giovane pilota giapponese Yuki Tsunoda potrebbe passare già il prossimo anno alla categoria regina dietro al volante di AlphaTauri. Un salto di qualità non indifferente per il nipponico approdato ...

La Honda ha annunciato l'uscita di scena dalla F1 dopo il 2021, il mercato piloti e il futuro di Yuki Tsunoda potrebbe cambiare ...

La Honda ha annunciato l'uscita di scena dalla F1 dopo il 2021, il mercato piloti e il futuro di Yuki Tsunoda potrebbe cambiare ...