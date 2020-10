Venezia, il Mose finalmente funziona (per ora): “Sta bloccando la marea, non filtra acqua” (Di sabato 3 ottobre 2020) Questa volta, toccando ferro, al momento il test è andato bene: il Mose ha funzionato e sta bloccando la marea nella laguna di Venezia. “Si apprezza – annuncia la provveditrice alle opere pubbliche Cinzia Zincone – una consistente differenza di altezza dell’acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è”. “Non filtra acqua” conclude. In particolare alle 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il “medio mare”, 69. Su Venezia in mattinata ha iniziato a piovere e c’è un vento di scirocco a poco meno di 40 orari. L’arrivo della perturbazione è in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma le condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Questa volta, toccando ferro, al momento il test è andato bene: ilhato e stalanella laguna di. “Si apprezza – annuncia la provveditrice alle opere pubbliche Cinzia Zincone – una consistente differenza di altezza dell’acqua tra la parte difesa dale quella che non lo è”. “Nonacqua” conclude. In particolare alle 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il “medio mare”, 69. Suin mattinata ha iniziato a piovere e c’è un vento di scirocco a poco meno di 40 orari. L’arrivo della perturbazione è in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma le condizioni ...

