Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno coronavirus Cina il primo piano in considerazione della più recente evoluzione della curva epidemiologica il capo di gabinetto del Ministero dell’Interno ha indirizzato una circolare perfetti allo stato di adottare tutte le iniziative di propria competenza per limitare il rischio del contagio papà sapere il Viminale in una nota a sé rispetteremo le regole non ci sarà bisogno di nessun lockdown ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook quindi la politica non sono preoccupato Dov’è possibile scissione nel Movimento 5 Stelle ciascuno può esprimere le proprie opinioni e l’importante è di battere così il presidente della Camera Roberto Fico il ...