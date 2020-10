Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sta andando bene penso Grazie a tutti No così le presidente Donald Trump Twitter dal Walter Reed Medical Center ospedale militare dove è stato ricoverato per il coronavirus il maltempo in primo piano allerta in 3 regioni Liguria Lombardia e Veneto le vaste perturbazioni che stanno interessando le regioni settentrionali dell’Italia Si estenderanno oggi con precipitazioni diffuse anche temporalesche allerta arancione invece in Trentino Alto Adige martedì Valle d’Aosta Piemonte Friuli Venezia Giulia ed Emiliagna con Oltre 100 mila decessi per il coronavirus in India Secondo i dati del Ministero della Salute con la pandemia che continua a imperversare nel paese nel dettaglio ammonta a 100842 vittime portandoli al terzo ...