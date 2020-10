UFFICIALE – Adrien Silva passa alla Sampdoria: la nota del club (Di sabato 3 ottobre 2020) Adrien Silva è un nuovo calciatore della Sampdoria: il comunicato UFFICIALE del club doriano Adrien Silva è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club doriano l’ha annunciato tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito UFFICIALE. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Leicester City F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva (nato ad Angoulême, Francia, il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020)è un nuovo calciatore della: il comunicatodeldorianoè un nuovo calciatore della. Ildoriano l’ha annunciato tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Leicester City F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatoreSébastien Perruchet(nato ad Angoulême, Francia, il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022». Leggi su Calcionews24.com

Adrien Silva è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club doriano l’ha annunciato tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria ...

Adrien Silva è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club doriano l'ha annunciato tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. «Il presidente Massimo Ferrero e l'U.C. Sampdoria ...