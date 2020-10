Udinese, Gotti: "Dispiace perdere con la Roma per un errore così marchiano" (Di sabato 3 ottobre 2020) UDINE - "Dal punto di vista dei risultati è stata una pessima settimana, ci è andato tutto male. Ma dico che vedo la giusta direzione. Mi sembra che, tra infermeria piena e giocatori non in condizione,... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) UDINE - "Dal punto di vista dei risultati è stata una pessima settimana, ci è andato tutto male. Ma dico che vedo la giusta direzione. Mi sembra che, tra infermeria piena e giocatori non in condizione,...

sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Dispiace perdere con la Roma per un errore così marchiano': Il tecnico: 'Dal punto di vista dei r… - sportli26181512 : Gotti: 'É andato tutto male. Ho perso, devo stare zitto. E De Paul...': Gotti: 'É andato tutto male. Ho perso, devo… - teladoiotokyo : Gotti a fine partita: Settimana negativa ma la direzione è quella giusta: Luca Gotti, allenatore dell?Udinese, ha p… - marcomaioli1 : RT @GiacomoManini: 'L'#Udinese chiamiamola impropriamente...mia' signore e signori Luca Gotti's masterclass. Materiale per: @vox2box @da… - Damiano__89 : 3 sconfitte su 3 per l'Udinese, ma Gotti dice che la direzione è giusta; A me tanto giusta non sembra, poi faccia l… -