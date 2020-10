Tutti negativi i calciatori del Napoli al terzo tampone (Di sabato 3 ottobre 2020) Ottime notizie dai laboratori. La terza tornata di tamponi per i calciatori del Napoli ha dato esito positivo per il Napoli e per la Serie A. Sono Tutti negativi i calciatori. Quindi al momento non c’è stata alcuna diffusione del virus oltre al caso di Zielinski e a quello del dirigenti. I negativi, oggi, si riferiscono esclusivamente ai calciatori del Napoli. Il Napoli fa sapere che manca ancora l’esito di quattro tamponi. Sono Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Ottime notizie dai laboratori. La terza tornata di tamponi per idelha dato esito positivo per ile per la Serie A. Sono. Quindi al momento non c’è stata alcuna diffusione del virus oltre al caso di Zielinski e a quello del dirigenti. I, oggi, si riferiscono esclusivamente aidel. Ilfa sapere che manca ancora l’esito di quattro tamponi. Sonoal Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC...

sscnapoli : Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tam… - lorepregliasco : Biden stoppa tutti gli spot negativi contro Trump - capuanogio : Tutti negativi i tamponi del terzo giro di esami per il #Napoli. Manca l’esito degli ultimi quattro che saranno pro… - Aquila6811 : RT @TMW_radio: ??ULTIM'ORA NAPOLI ?? Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comuni… - Aquila6811 : RT @LucaFiorino24: Terzo giro di tamponi tutti negativi quest’oggi. Juventus-Napoli non è più in discussione. Si gioca -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti negativi Covid, tutti negativi i senatori M5S dopo la positività di Croatti e Mollame la Repubblica Ufficioso da Castel Volturno: negativi tutti i nuovi tamponi effettuati ai giocatori del Napoli

Tutti i tamponi sarebbero negativi. Queste le voci, non ancora ufficiali, che rimbalzano da Castel Volturno, relative ai giocatori del Napoli. Se confermate, tutti gli azzurri disponibili ...

UFFICIALE - Napoli, negativo il secondo giro di tamponi: ne mancano solo 4

Tutti negativi i tamponi somministrati ai calciatori del Napoli nel secondo giro di test effettuato dopo quello di ieri, che ha riportato Zielinski come unico membro positivo della squadra. Mancano ...

Tutti i tamponi sarebbero negativi. Queste le voci, non ancora ufficiali, che rimbalzano da Castel Volturno, relative ai giocatori del Napoli. Se confermate, tutti gli azzurri disponibili ...Tutti negativi i tamponi somministrati ai calciatori del Napoli nel secondo giro di test effettuato dopo quello di ieri, che ha riportato Zielinski come unico membro positivo della squadra. Mancano ...