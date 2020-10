Tu Si Que Vales 2020 | Wesley Williams va in finale video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 3 ottobre, abbiamo visto anche, artista 22enne che si è esibito a bordo di un monociclo, dimostrando abilità e simpatia, aumentando sempre di più la difficoltà della sua esibizione. Il momento più teso è stato quandoha pedalato su un monociclo alto circa otto metri. Tanto spavento, ma anche un ottimo spettacolo. Per lui, quattro sì ed in più il pass per andare direttamente in. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il ...