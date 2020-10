Scandalo in Vaticano: “Bonifici di Becciu agli accusatori nel processo per pedofilia a Pell” (Di sabato 3 ottobre 2020) Una serie di bonifici inviati in Australia per un ammontare complessivo di 700mila euro potrebbe essere stata usata per pagare gli accusatori del processo per pedofilia contro il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria vaticana per l’Economia. È l’ipotesi degli inquirenti vaticani dopo le verifiche riguardanti i movimenti bancari disposti da monsignor Angelo Becciu, il Sostituto che pochi giorni fa ha dovuto rinunciare al cardinalato a seguito della chiusura delle indagini sullo Scandalo che ha coinvolto il Vaticano a proposito degli ammanchi di centinaia di milioni di euro dalle risorse della Segreteria di Stato. Lo riporta un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Analizzando i movimenti bancari disposti da ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Una serie di bonifici inviati in Australia per un ammontare complessivo di 700mila euro potrebbe essere stata usata per pagare glidelpercontro il cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria vaticana per l’Economia. È l’ipotesi degli inquirenti vaticani dopo le verifiche riguardanti i movimenti bancari disposti da monsignor Angelo, il Sostituto che pochi giorni fa ha dovuto rinunciare al cardinalato a seguito della chiusura delle indagini sulloche ha coinvolto ila proposito degli ammanchi di centinaia di milioni di euro dalle risorse della Segreteria di Stato. Lo riporta un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Analizzando i movimenti bancari disposti da ...

1 – BECCIU E IL PROCESSO A PELL IL SOSPETTO: TESTE COMPRATO Valentina Errante per “il Messaggero” ANGELO BECCIU E PAPA BERGOGLIO Adesso il sospetto è che il processo per pedofilia in Australia a Georg ...

