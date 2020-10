Monza, Boateng: “Dobbiamo diventare più cattivi. Mi alleno per arrivare presto al top” (Di sabato 3 ottobre 2020) Kevin Prince Boateng, da poche settimane nuovo trequartista del Monza ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Empoli e brianzoli, match terminato 0-0.LE PAROLE DI Boatengcaption id="attachment 864259" align="alignnone" width="1024" Boateng (getty images)/caption"Siamo un gruppo unito, lottiamo e giochiamo un calcio propositivo - ha spiegato Boateng - si nota che siamo forti, spesso ci manca la giocata finale per fare gol e vincere le partite, ma con il tempo arriverà, dobbiamo imparare a conoscerci meglio. Serve più cattiveria, io mi sto preparando nel migliore dei modi per riuscire a disputare una partita intera il prima possibile. Voglio mostrate a tutti il vero Boateng, per farlo ho anche scelto la maglia numero 7 che mi ha portato fortuna nella mia esperienza ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Kevin Prince, da poche settimane nuovo trequartista delha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Empoli e brianzoli, match terminato 0-0.LE PAROLE DIcaption id="attachment 864259" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Siamo un gruppo unito, lottiamo e giochiamo un calcio propositivo - ha spiegato- si nota che siamo forti, spesso ci manca la giocata finale per fare gol e vincere le partite, ma con il tempo arriverà, dobbiamo imparare a conoscerci meglio. Serve più cattiveria, io mi sto preparando nel migliore dei modi per riuscire a disputare una partita intera il prima possibile. Voglio mostrate a tutti il vero, per farlo ho anche scelto la maglia numero 7 che mi ha portato fortuna nella mia esperienza ...

