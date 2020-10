Milan-Spezia, Pioli su Hauge: “E’ pronto per giocare dall’inizio” (Di sabato 3 ottobre 2020) Milan-Spezia, la conferenza stampa di Stefano Pioli: “Ibrahimovic sta bene. Non vede l’ora di tornare”. MilanO – Conferenza stampa di vigilia per Stefano Pioli che ha presentato la sfida del suo Milan contro lo Spezia, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15 a San Siro. Milan-Spezia, la conferenza stampa di Stefano Pioli Contro lo Spezia si chiude il tour de force di questa prima parte di stagione del Milan: “Non possiamo fermarci ora – ha detto Pioli in conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – dobbiamo abituarci a questi impegni ravvicinati. A qualcuno ho chiesto qualche sforzo in più. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020), la conferenza stampa di Stefano: “Ibrahimovic sta bene. Non vede l’ora di tornare”.O – Conferenza stampa di vigilia per Stefanoche ha presentato la sfida del suocontro lo, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15 a San Siro., la conferenza stampa di StefanoContro losi chiude il tour de force di questa prima parte di stagione del: “Non possiamo fermarci ora – ha dettoin conferenza stampa, riportato da tuttomercatoweb.com – dobbiamo abituarci a questi impegni ravvicinati. A qualcuno ho chiesto qualche sforzo in più. ...

