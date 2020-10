Lissone | vuole darsi fuoco | 31enne viva per miracolo

(Di sabato 3 ottobre 2020), Monza e Brianza,, 3 ottobre 2020 - Voleva farla finita. Ha preso il suo furgone ed è andata a parcheggiarlo in una delle piazzole lungo la Valassina . In un vicolo a fondo chiuso all'altezza ...

Incoronata pure quest'anno come "Città che legge". Lissone è stata insignita anche per il biennio 2020-2021 del riconoscimento dato dal Centro per il Libro e la Lettura, un istituto collegato al Minis ...