Juventus-Napoli, Varriale attacca: “Chi chiede 3-0 a tavolino è un decerebrato beota” (Di sabato 3 ottobre 2020) Duro attacco del giornalista Enrico Varriale in merito alle polemiche che stanno maturando su Juventus-Napoli, match della terza giornata di Serie A che si avvicina al rinvio dopo i recenti casi di Covid-19. “C’è chi chiede il 3-0 a tavolino e all’ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid – scrive su Twitter – Non parlo della maggioranza dei tifosi bianconeri, ma solo di quei decerebrati che io chiamo beoti.” Il tweet di Varriale All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0 a tavolino per #JuveNapoli. Non, ovviamente la ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Duro attacco del giornalista Enricoin merito alle polemiche che stanno maturando su, match della terza giornata di Serie A che si avvicina al rinvio dopo i recenti casi di Covid-19. “C’è chiil 3-0 ae all’ospedale Cotugno dinon ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid – scrive su Twitter – Non parlo della maggioranza dei tifosi bianconeri, ma solo di quei decerebrati che io chiamo beoti.” Il tweet diAll'ospedale Cotugno dinon ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chiil 3-0 aper #Juve. Non, ovviamente la ...

ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - snsjuve : RT @LucaFiorino24: Continui articoli su Suarez, Han e quant’altro pur di tirare in ballo il nome della Juventus e ledere la sua immagine. E… - Mr_Torax : RT @Yattaran: Sono sicuro che nessuna Regione per nessuna squadra e per nessuna partita si sarebbe mai esposta a bloccare una trasferta per… -