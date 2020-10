Incidente sulla A4: auto finisce nella scarpata, morto il conducente (Di sabato 3 ottobre 2020) Un Incidente spaventoso: ieri, poco dopo le 12.30, un’auto è uscita di strada, finendo nella scarpata nel tratto autostradale tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sull’auto viaggiavano due persone, una è gravemente ferita, mentre per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Trieste, la polizia stradale, il 118, i mezzi di soccorso meccanico ed il personale di autovie Venete. Inevitabili i rallentamenti e le code a causa della chiusura della corsia di marcia del tratto interessato all’Incidente. L’uomo che ha perso la vita è un 51enne di origine moldave residente in ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Unspaventoso: ieri, poco dopo le 12.30, un’è uscita di strada, finendonel trattostradale tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sull’viaggiavano due persone, una è gravemente ferita, mentre per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Trieste, la polizia stradale, il 118, i mezzi di soccorso meccanico ed il personale divie Venete. Inevitabili i rallentamenti e le code a causa della chiusura della corsia di marcia del tratto interessato all’. L’uomo che ha perso la vita è un 51enne di origine moldave residente in ...

