Guadalupe Nettel | una imperfezione che ci riguarda

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 4 ottobre 2020) Quando nel 2009 Emmanuel Carrère pubblicò Vite che non sono la mia in molti ci chiedemmo quale fosse la natura dell’oggetto letterario che avevamo tra le mani. In quel libro, così sconvolgente per dolore e bellezza, Carrère diceva una cosa molto semplice: ho ricevuto queste storie e ne devo avere cura, così come devo avere cura di chi me le ha consegnate. Ma diceva anche altro: il dolore, per chi vi si trova immerso, si presenta come frammenti senza forma. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.